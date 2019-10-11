Siirt'te Kuran kursu binasında yangın
58 dakika önce
Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:25 Kaynak: AA
Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle kurs öğrencileri binadan tahliye edildi.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü. Siirt ve Tillo Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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