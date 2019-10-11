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Siirt'te Kuran kursu binasında yangın

58 dakika önce

Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı.

Siirt'te Kuran kursu binasında yangın, System.String[]

Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle kurs öğrencileri binadan tahliye edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü. Siirt ve Tillo Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kuran-ı Kerim, Tillo, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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