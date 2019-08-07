Siirt'te kurban bağış standı açıldı
1 saat önce
Türk Kızılay Siirt Şubesince kurban vekaleti bağış standı kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Türk Kızılay Siirt
Şubesince kurban vekaleti bağış standı kuruldu.
Merkez Güres Caddesi'nde kurulan standı ziyaret eden vatandaşlara el broşürü dağıtılarak kurban konusunda bilgilendirme yapıldı.
Şube Başkanı Nihat Altunç, yaptığı açıklamada, kentin muhtelif yerlerinde kurdukları stantlarda vatandaşlara kurbanın faziletini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Vatandaşlara kurban vekaletini, vekaleti verilecek kurbanın kesimini, nasıl dağıtılacağı konularında bildi verdiklerini aktaran Altunç, "Kesilecek kurbanlar ihtiyaç sahibi ailelere kavurma olarak dağıtıyoruz. Amacımız Türkiye
'ye sosyal katkı yapmaktır. Topladığımız kurbanları teşkilatımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." dedi.
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