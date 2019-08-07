Son Dakika Haberleri: Siirt'te kurban bağış standı açıldı
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Siirt'te kurban bağış standı açıldı

1 saat önce

Türk Kızılay Siirt Şubesince kurban vekaleti bağış standı kuruldu.

Siirt'te kurban bağış standı açıldı, System.String[]
Türk Kızılay Siirt Şubesince kurban vekaleti bağış standı kuruldu.

Merkez Güres Caddesi'nde kurulan standı ziyaret eden vatandaşlara el broşürü dağıtılarak kurban konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şube Başkanı Nihat Altunç, yaptığı açıklamada, kentin muhtelif yerlerinde kurdukları stantlarda vatandaşlara kurbanın faziletini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Vatandaşlara kurban vekaletini, vekaleti verilecek kurbanın kesimini, nasıl dağıtılacağı konularında bildi verdiklerini aktaran Altunç, "Kesilecek kurbanlar ihtiyaç sahibi ailelere kavurma olarak dağıtıyoruz. Amacımız Türkiye'ye sosyal katkı yapmaktır. Topladığımız kurbanları teşkilatımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." dedi.
Kızılay, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:30 Kaynak: AA
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