Siirt'te Kurban Bayramında mezarlık ziyaretine yasak getirildi - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramında mezarlık ziyaretinin yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı bildirildi.

Buna göre, arife günü ve bayram süresince il ve ilçelerde mezarlık ziyaretleri, toplu bayramlaşma, düğün ve yemek organizasyonlarının yapılmamasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyenin tüketime sunulan içme ve kullanma sularının yeterli ve düzenli olarak sağlanması ile şebekenin dezenfekte edilmesi, çöplerin düzenli ve zamanında toplatılması, haşerelere karşı mücadelenin aksatılmadan yürütülmesi, ilaçlamanın günün uygun zamanlarında ve mevsim bitimine kadar yürütülmesi, kentteki ahırların, çöplüklerin ve çöp konteynerlerinin ilaçlanması, resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim döneminden önce su depolarının temizlenmesine karar verildi."