Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri denetlendi - Son Dakika

Siirt Valiliği Kurban Kesim Yerleri Denetleme Komisyonu, kurban satış ve kesim alanlarını denetledi.

Vali Yardımcısı Resul Özdemir öncülüğündeki komisyon üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi, uyarılarda bulundu.

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için satış ve kesim yerlerinde dezenfekte işlemlerinin devam ettiğini belirten Özdemir, halkın sağlığı ve çevrenin korunması için önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına özen gösterdiklerini aktardı.

Özdemir, Siirt Belediyesince önceden belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin sıklıkla yapıldığını söyledi.

Tedbirlerin bayram süresince uygulanacağını belirten Özdemir, vatandaşlara maske kullanmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve hijyene dikkat etmeleri uyarısında bulunduklarını kaydetti.