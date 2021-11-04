Siirt'te kursiyerlere ziyaret - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kursiyerleri ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda hobi ve mesleki kurslara devam eden kadın kursiyerlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, mesleki kurslarla kadınların üretimde aktif hale gelerek aile ekonomilerine katkı sağlayacağına belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Bu tür kursların artırılarak devam etmesini bekliyoruz. Kursiyerlerimizi ve onları eğiten usta öğreticilerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.