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Siirt'te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı - Son Dakika

Siirt'te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı

30.01.2022 14:18
Siirt'te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı

Siirt kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye indi.

Siirt kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye indi. Gözlerine kestirdikleri bir ahıra saldıran kurt sürüsü, ahırdaki 3 keçiyi telef ederken, 5 keçiyi de yaraladı.

Olay, Tillo ilçesi Hatran köyüne bağlı Kurşunlu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kasım Gezen'e ait keçilerin bulunduğu ahıra kurtlar saldırdı. 2 çobanın kurtlara müdahale etmesine rağmen 3 keçi telef olurken, 5 keçi de yaralandı. Sürü sahibi Gezen, yaralı 5 keçisinin kurtarılması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yardım istedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'ın talimatıyla veteriner hekimler Kurşunlu mezrasına gitmek için yola çıktı. Kardan yolu kapanan mezraya gidemeyen ekipler, ilaç ve yanlarında getirdikleri malzemeleri sürü sahibi Gezen'e ulaştırdı. Ekipler, Gezen'e ilaçlarla ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verdi. Ekiplerin dediğini uygulayan Gezen, 5 keçisini telef olmaktan kurtardı.

Sürü sahibi Gezen, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'a yardımları için teşekkür etti. - SİİRT

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Siirt, Kasım, Tillo, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kurt sürüsü ahıra saldırdı: 3 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı - Son Dakika
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