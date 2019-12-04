Son Dakika Haberleri: Siirt'te kurtların saldırdığı 28 koyun telef oldu
Son Dakika Güncel Siirt'te kurtların saldırdığı 28 koyun telef oldu - Son Dakika

Siirt'te kurtların saldırdığı 28 koyun telef oldu

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 28 koyun telef oldu.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 28 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Ormanbağı köyünde koyun otlatan Mehmet Kaygu, ormanlık alanda koyunlarını kaybetti.

Kaybolan koyunları aramaya çıkan köylüler, köyün dağlık bölgesinde 28 koyunun kurtlar tarafından parçalandığını, 5 koyunun da yaralı olduğunu gördü.

Hayvan sahibi Hamdullah Kaygu, sisten dolayı sürüden ayrılan koyunları kaybettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gündüz saatinde koyunlar çoban tarafından otlatılıyordu. Sis nedeniyle bazı hayvanlar sürüden ayrıldı. Ertesi gün hayvanları aramaya çıktığımızda otlatıldığı bölgeye yakın dağlık alanda hayvanların izine rastladık. 28 koyun kutların saldırısıyla telef olmuş. 5 koyun da yaralanmıştı. 8 koyun da kayıp."

Siirt'te kurtların saldırdığı 28 koyun telef oldu

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da otomobil öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:27:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te kurtların saldırdığı 28 koyun telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]