Siirt'te kurulan tekstil atölyesi 200 işçi alacak

Siirt'te 2 ay önce faaliyete giren tekstil atölyesinde çalıştırılmak üzere 200 işçi alacak.

Siirt- Kurtalan kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında faaliyete giren tekstil atölyesini ziyaret eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, kalifiye eleman sıkıntısı çeken firmanın bu eksikliklerini tamamlayacaklarını aktardı.



Siirt'in tekstilde bölgenin merkezi olması için büyük firmalarla temas halinde olduklarını dile getiren Demirhan, önümüzdeki aylarda çok sayıda yatırımcıyı Siirt'te ağırlayacaklarını bildirdi.

Demirhan, şöyle konuştu:

"Siirt tekstilde iyi bir pazara sahiptir. Ucuz iş gücü ve bilhassa 6. bölge teşvik kapsamında yer alan Siirt'e gelecek olan firmalara her türlü kolaylıklar sağlanıyor. İlimizde yeni açılan ve 70 kişiyi istihdam sağlayan Siirt Tekstil atölyesini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledik. Firmanın kalifiye eleman sıkıntısı var, ilgili kurumlarla yapacağımız istişareler sorucu bu sorunu çözeceğiz. Atölye, 200 kişiyi alacak."

Siirt tekstil firması sahibi Veysel Göktaş ise memleketi Siirt'te yatırım yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, atölyede 70 kişi olan istihdam sayısını kademeli olarak 300'e çıkarmayı hedeflediğini söyledi.