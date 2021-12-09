Siirt'te kütüphanesiz okul kalmadı - Son Dakika

Siirt'te kütüphanesiz okul kalmadı
09.12.2021 11:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, kentte kütüphanesi olmayan veya yeni bir kütüphane ihtiyacı olan 251 okul tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, kentte kütüphanesi olmayan veya yeni bir kütüphane ihtiyacı olan 251 okul tespit edildi. Proje kapsamında yaklaşık 3 bine yakın sandalye, 1000'er kitaplık ve masanın alındığı kentte Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle yaklaşık 150 bin kitap tedarik edildi. 488 okulun bulunduğu kentte kütüphanesi olmayan 251 okul, proje kapsamında yeni bir kütüphaneye kavuştu. Yapılan bu kütüphanelerden öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere tüm vatandaşlar faydalanacak. Bu kütüphanelerin tamamı halka da açık olacak. Kütüphaneler; öğrencilerin okuyacağı, ders çalışacağı ve bilgisayarlardan yararlanabileceği biçimde tasarlandı.
Son Dakika 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada! 12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir