Siirt'te kütüphanesiz okul kalmadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, kentte kütüphanesi olmayan veya yeni bir kütüphane ihtiyacı olan 251 okul tespit edildi. Proje kapsamında yaklaşık 3 bine yakın sandalye, 1000'er kitaplık ve masanın alındığı kentte Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle yaklaşık 150 bin kitap tedarik edildi. 488 okulun bulunduğu kentte kütüphanesi olmayan 251 okul, proje kapsamında yeni bir kütüphaneye kavuştu. Yapılan bu kütüphanelerden öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere tüm vatandaşlar faydalanacak. Bu kütüphanelerin tamamı halka da açık olacak. Kütüphaneler; öğrencilerin okuyacağı, ders çalışacağı ve bilgisayarlardan yararlanabileceği biçimde tasarlandı.