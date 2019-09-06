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Siirt'te maça katılım çağrısı

9 dakika önce

1969 Siirt Taraftarlar Derneğinden, maça katılım çağrısı yapıldı.

Siirt'te maça katılım çağrısı, System.String[]

1969 Siirt Taraftarlar Derneğinden, maça katılım çağrısı yapıldı.


Dernek Başkanı Cumali Şeker, Siirt Özel İdarespor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında karşılayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor maçı için taraftara katılım çağrısında bulundu.

Siirt'ten üç minibüsle Şanlıurfa'da oynanacak karşılaşmaya katılacaklarını belirten Şeker, şöyle konuştu:

"Lig önceki çok deneyimli bir kadro kuran Bölgesel Amatör Lig takımı Öze İdarespor'dan bu yıl şampiyonluk bekliyoruz. Taraftarlar olarak takımımızı içerde ve dışarıda oynayacağı maçlarda yalnız bırakmayacağız. Geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Yüksekova Belediyespor ile oynanan maçta takımı yalnız bırakmadık. Taraftarları, 11 Eylül'de Şanlıurfa'da oynanacak maçta takımlarını destek olmaya çağırıyoruz. Maça gelmek isteyenler dernek yöneticilerimizle irtibata geçmelerini bekliyoruz."

Türkiye Kupası, Karaköprü, Şanlıurfa, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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