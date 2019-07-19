Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası
2 saat önce
Siirt-Kurtalan karayolunda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazayı meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
Siirt- Kurtalan
karayolunda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazayı meydana geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan karayolunda otomobil ile midibüs çarpıştı. Ölen yada yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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