Son Dakika Haberleri: Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası

2 saat önce

Siirt-Kurtalan karayolunda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazayı meydana geldi.

Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası, System.String[]
Siirt- Kurtalan karayolunda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazayı meydana geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan karayolunda otomobil ile midibüs çarpıştı. Ölen yada yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:38:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te maddi hasarlı trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]