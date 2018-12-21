Son Dakika Haberleri: Siirt'te Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı

9 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan özel bir maden ocağında çalışan jumbo operatörü Servet Busuğ (32), iş makinesinden indiği sırada aniden hareketlenen makinenin altında kaldı.

Olayı gören maden işçilerinin ilk müdahalesinin ardından Busuğ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Busuğ'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:32 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Kavga Çıktı! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:19:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]