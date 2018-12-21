Siirt'te Maden Ocağında İş Kazası: 1 Yaralı
9 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Siirt
'in Şirvan
ilçesindeki maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan özel bir maden ocağında çalışan jumbo operatörü Servet Busuğ (32), iş makinesinden indiği sırada aniden hareketlenen makinenin altında kaldı.
Olayı gören maden işçilerinin ilk müdahalesinin ardından Busuğ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Busuğ'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:32 Kaynak: AA
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