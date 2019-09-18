Son Dakika Haberleri: Siirt'te maden ocağında kaza: 1 yaralı
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Siirt'te maden ocağında kaza: 1 yaralı

20 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazada, 1 işçi ağır yaralandı.

Siirt'te maden ocağında kaza: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazada, 1 işçi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Maden köyünde bulunan özel bir maden ocağında çalışan Mevlüt Korkar'ın (50) ayakları beton mikserin altında kaldı.


Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine Korkar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şirvan, Siirt, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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