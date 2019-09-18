Siirt'te maden ocağında kaza: 1 yaralı
20 dakika önce
Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazada, 1 işçi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazada, 1 işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Maden köyünde bulunan özel bir maden ocağında çalışan Mevlüt Korkar'ın (50) ayakları beton mikserin altında kaldı.
Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine Korkar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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