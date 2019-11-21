Son Dakika Haberleri: Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı bulundu.

Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Gökçebağ beldesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu düzenlendi.

Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda, arazi arama tarama faaliyetleri kapsamında bir mağarada toprağa gömülü şişe içerisinde amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcı bulunduğu mağarada kontrollü şekilde imha edildi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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