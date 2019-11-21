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Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı ele geçirildi
6 saat önce
Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Siirt'te mağarada el yapımı patlayıcı bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Gökçebağ beldesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu düzenlendi.
Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda, arazi arama tarama faaliyetleri kapsamında bir mağarada toprağa gömülü şişe içerisinde amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi.
El yapımı patlayıcı bulunduğu mağarada kontrollü şekilde imha edildi.
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