Siirt'te mahalle bekçileri, caminin klima motorunu çalışan hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika

Siirt'te görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, caminin klima motorlarını çalan 2 hırsızı suçüstü yakaladı.
Alınan bilgiye göre, merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinin bahçesine giren 2 şüpheli, caminin klima motorlarını çalmak istedi.
Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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