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Siirt'te marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Siirt'te bir marketten hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt'te marketten hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]

Siirt'te bir marketten hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi Nuri Bayam Caddesi'ndeki markete gece giren kimliği belirlenemeyen 3 kişi, içerideki güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, 25 bin lira tutarında sigara ile kasadaki 2 bin 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı.

Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi Zeki Tarak'ın (31) ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasınca iş yerine girişi ve çıkışı görüntülenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kemerasınca kaydedilen görüntülerde, 3 zanlının kilidi kırıp, iş yerine girişi ve çaldıkları sigaralarla marketten çıkış anı yer alıyor.

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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