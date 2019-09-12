Siirt'te "masabaşı" tatbikat

Siirt'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2019 yılı "masabaşı" tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında valilikte yapılan toplantıda, olası bir afet karşısında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirler ve afet müdahale planı yönetmeliğine ilişkin katılımcılar bilgilendirildi.

Türkiye'nin büyük bir kısmının deprem kuşağında yer aldığını, geçmişte ve yakın zamanda yaşanan depremlerin buna kanıt olduğunu aktaran Akkoyun, şöyle dedi:

"Ülkemiz gerekten büyük çoğunluğu deprem kuşağında yer alıyor. Nitekim birçok bölgemizde meydana gelen selde, can ve mal kaybı yaşandı. Bu tatbikatla afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlaması temel prensip olarak amaçlanmıştır."