Bakan Soylu açıkladı: "Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit" - Son Dakika
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Bakan Soylu açıkladı: "Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit"

31.05.2022 14:44
Bakan Soylu açıkladı: "Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit"

Siirt'tin Pervari ilçesinde tespit edilen EYP'nin imhası sırasında meydana gelen patlamada yaralanan iki askerden 1'i şehit oldu.

Siirt'tin Pervari ilçesinde tespit edilen EYP'nin imhası sırasında meydana gelen patlamada yaralanan iki askerden 1'i şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Siirt Pervari kırsalında, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen kahraman Jandarmamız Ercan Özcan'a Allah'tan rahmet; ailesi, Rabbim, Şehidimizin makamını ali eylesin inşallah" açıklamasında bulundu.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yoluna bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timlerince (METİ) tespit edildi. EYP'ye müdahale sırasında patlama meydana geldi. 1'i ağır 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Özcan şehit oldu.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. - SİİRT

Bakan Soylu açıkladı: Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit
Bakan Soylu açıkladı: Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit
Bakan Soylu açıkladı: Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit
Bakan Soylu açıkladı: Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit
Bakan Soylu açıkladı: Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit

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SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİ KIRSALINDA YOLA DÖŞENEN MAYIN PATLADI 2 ASKER YARALI SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİ KIRSALINDA YOLA DÖŞENEN MAYIN PATLADI 2 ASKER YARALI Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu açıkladı: 'Siirt'te mayın patlamasında 1 asker şehit' - Son Dakika


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