Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu

10.05.2022 22:07

Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemikari yaylası ve Gökbudak arasında göçerlik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 kişilik aile donmak üzereyken UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemikari yaylası ve Gökbudak arasında göçerlik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 kişilik aile donmak üzereyken UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. 30 küçükbaş hayvan ise soğuk ve tipi nedeniyle telef oldu.

Çemikari yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Hacer Çapur ailesi donma tehlikesi geçirdi. Çapur ailesi jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler engebeli ve sapa yolları geçerek Çapur ailesine ulaştı. 10 kişilik aile sağlık kontrollerinin ardından bulundukları yerden tahliye edilerek Pervari ilçe merkezine nakilleri sağlandı. Sağlık durumları iyi olan Çapur ailesine ait 30 küçükbaş hayvan soğuk ve tipi nedeniyle telef oldu.

Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te Mayıs ayında kar yağdı, 10 kişilik aile donmaktan kurtuldu, 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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