Son Dakika Haberleri: Siirt'te Mazgal ve Rögarlar Temizleniyor

Siirt'te Mazgal ve Rögarlar Temizleniyor

1 saat önce

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürlüğü ekipleri, 2 gündür yağışlar nedeniyle tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgal ile rögarları temizliyor.

Siirt'te Mazgal ve Rögarlar Temizleniyor, System.String[]
Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürlüğü ekipleri, 2 gündür yağışlar nedeniyle tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgal ile rögarları temizliyor.

SİSKİ Müdürü Aydın Özev, şehir merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken atıkların temizlendiğini söyledi. Özev, "Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin çalışmalarıyla temizleniyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan bu durum, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar vermektedir. Bu durumu önlemek için çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalarımız kent merkezinde devam edecektir" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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