Siirt'te mazot yüklü kamyon devrildi, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Yalkaya köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada sürücü araçtan atlayarak kurtuldu. Sürücünün haber vermesiyle olay yerine gelen çeki tarafından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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