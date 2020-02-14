Siirt'te mazot yüklü kamyon devrildi, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te mazot yüklü kamyon devrildi, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu - Son Dakika

Siirt'te mazot yüklü kamyon devrildi, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

13 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde karşı yönden gelen araca yol vermek için sağa yanaşan mazot yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Siirt'te mazot yüklü kamyon devrildi, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde karşı yönden gelen araca yol vermek için sağa yanaşan mazot yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü araçtan atlayarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Yalkaya köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada sürücü araçtan atlayarak kurtuldu. Sürücünün haber vermesiyle olay yerine gelen çeki tarafından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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