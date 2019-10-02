Son Dakika Haberleri: Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi

43 dakika önce

Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi.

Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi, System.String[]

Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi.


Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti.


Vali Ali Fuat Atik, okunan duanın ardından kesilen kurban kanını askerin alnına sürerek, "Allah sizleri kazadan beladan korusun." dedi.


İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleşen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve askerler katıldı.

Fuat Atik, Jandarma, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi
Başarlı sunucu Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı Son dakika: Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı Deprem oldu sanıp, camdan atlamaya çalışan kadın kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:16:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]