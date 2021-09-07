Siirt'te merada kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki çobanın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Pervari ilçesine bağlı Ekindüzü köyünde yaşayan 14 yaşındaki İ.I., küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmeyince köylüler durumu ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri kaybolan çobanın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. - SİİRT
Kaynak: İHA
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