Siirt'te merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
38 dakika önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinin merdiveninden düşen çocuk ağır yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
'in Kurtalan
ilçesinde, evlerinin merdiveninden düşen çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde evlerinin merdiveninden düşen 6 yaşındaki Emin Şener, ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şener, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Şener, Batman
Bölge Hastanesine sevk edildi. - SİİRT
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