Son Dakika Haberleri: Siirt'te merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

38 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinin merdiveninden düşen çocuk ağır yaralandı.

Siirt'te merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, evlerinin merdiveninden düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde evlerinin merdiveninden düşen 6 yaşındaki Emin Şener, ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şener, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Şener, Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme! Karayolunda akılalmaz görüntü! Araç bulamayan vatandaş otomobilin üzerinde yolculuk yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]