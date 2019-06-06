Son Dakika Haberleri: Siirt'te merdivenden düşen çocuk ağır yaralandı
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Siirt'te merdivenden düşen çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Siirt'te merdivenden düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinin Bölüktepe köyündeki evlerinin merdiveninden dengesini kaybederek düşen 6 yaşındaki Emin Şener, ağır yaralandı.
Şener, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:18 Kaynak: AA
Kurtalan, Siirt, Güncel
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