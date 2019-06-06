Siirt'te merdivenden düşen çocuk ağır yaralandı
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:18 Kaynak: AA
'in Kurtalan
ilçesinde merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinin Bölüktepe köyündeki evlerinin merdiveninden dengesini kaybederek düşen 6 yaşındaki Emin Şener, ağır yaralandı.
Şener, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman
Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
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