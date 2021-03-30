Siirt'te merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Şırnak ve Batman'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 1900 paket sigara, 900 paket elektronik sigara tütünü ve 19 cep telefonu ele geçirildi.

5 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.