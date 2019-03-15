Son Dakika Haberleri: Siirt'te Mescit Açılışı

Siirt'te Mescit Açılışı

2 saat önce

Siirt'te İlçin ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptırılan 150 kişilik mescit ibadete açıldı.

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Siirt'te İlçin ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptırılan 150 kişilik mescit ibadete açıldı.


İş insanı Beşir ve Barış İlçin kardeşlerin babaları İsmail İlçin adına yaptırdıkları mescidin açılışı için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

İl Müftüsü Ahmet Altıok'un dua okumasıyla başlayan törende, kurban kesildi, ibadete açılan mescitte ilk cuma namazı kılındı.

Vali Ali Fuat Atik, emeği geçen İlçin kardeşlere teşekkür ederek, güzel bir mescidin emniyet binasında ibadete açıldığını söyledi.


Atik ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay tören sonunda İlçin kardeşlere plaket verdi.


Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kurum müdürleri ve emniyet mensupları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:02 Kaynak: AA

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