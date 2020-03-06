Siirt'te meslek lisesinde "sağlık koridoru" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te meslek lisesinde 'sağlık koridoru' oluşturuldu - Son Dakika

Siirt'te meslek lisesinde "sağlık koridoru" oluşturuldu

6 saat önce

Siirt Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik sağlık koridoru oluşturuldu.

Siirt'te meslek lisesinde

Siirt Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik sağlık koridoru oluşturuldu.


Okul Müdürü Mehmet Nezir Çevik, ana teması sağlıklı yaşam olan sağlık koridorunda hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, bağımlılıkla mücadele ve ilk yardım köşeleri oluşturulduğunu belirtti.


Öğrencilerde farkındalık sağlamak istediklerini dile getiren Çevik, şunları kaydetti:


"Son dönemde yaşanan doğal afetler, deprem ve bulaşıcı hastalıklar konusunda öğretmen, öğrenci ve velilerin bilinçlenmelerine yönelik sağlık koridoru oluşturuldu. Hasta ve yaşlı bakım hizmetleri bölümü öğrencileri diğer öğrencilere yönelik doğru el yıkama tekniği, diş sağlığı ve önemi, kişisel hijyen kuralları, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, uyulması gereken toplu hijyen kuralları hakkında bilgiler aktarıyor. Sağlıklı beslenme köşemizde ise beslenme, besin gruplarının tanıtımı açık yerlerde satılan yiyeceklerin sağlığımız üzerine etkileri, sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerin ayrımı gibi pek çok bilgiler anlatılıyor. Bilgilerin görsel aktarıldığı sağlık koridoru ile öğrenciler arasında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz."

Anadolu Lisesi, Okul Müdürü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:54 Kaynak: AA
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