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Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

17.02.2022 16:35
Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, bir otelde iki oturum halinde düzenlenen çalıştayın açılışında, mesleki ve teknik liselerin önemine değindi.

Hacıbektaşoğlu, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin ücretlerinin devletçe karşılanacağını ve önemli değişiklikle üç yılın sonunda asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklarını belirtti.

Mesleki eğitimin okul öncesi, hatta hayatın her aşamasında olması gerektiğine dikkati çeken Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

"Maalesef 28 Şubat'ta çok büyük bir darbe vuruldu meslek ve teknik eğitime. Yapılan düzenlemeyle mesleki eğitimi tekrar hayatın merkezine koymuş olacağız. Meslek Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle mahalle bakkalı da bir atölye de meslek öğrenecek okul haline geliyor. Yani orada çocuk babasının yanında çalışarak mesleki eğitimini tamamlayabilir ve sonraki süreçte de eğitim hayatına devam edebilecek."

İl Mili Eğitim Müdürü Deniz Edip de meslek eğitimin kalitesinin artırılması ve meslek lisesi öğrencilerinin istihdamdaki rolünü anlattı.

Geçmişte istihdamda çok büyük eksikliği kapatan mesleki ve teknik eğitimin önünün kapatıldığını belirten Edip şöyle devam etti:

"Geçmişte en başarılı öğrenciler meslek liselerine gidiyordu. Mezun olduktan sonra iş imkanı bulabiliyordu. Maalesef süreç tersine işledi. 28 Şubat'ta katsayı uygulamasıyla bu okullar gözden düşürüldü. Bugün tüm gelişmiş ülkelerde başarılı öğrenciler meslek liselerine gidiyor. Üniversite meslek vermez diploma verir. Sanat altın bileziktir. Yeni düzenlemeyle meslek liselerinin cazibesi daha da artacak."

Programa meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.

Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Siirt, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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