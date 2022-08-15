Yapılan değerlendirmeler sonucu bebeğin tedavisine Adana'daki özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde devam edilmesi kararı alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 aylık E.T'ye "metabolik bozukluk" tanısı konuldu.

Kaynak: AA

Araştırma, Siirt, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te metabolik rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.