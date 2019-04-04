Siirt'te Metruk Binada Göçük Meydana Geldi
1 saat önce
Siirt'te metruk binada göçük meydana geldiSİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı metruk bir binada göçük meydana geldi.
Siirt
'te metruk binada göçük meydana geldi
SİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı metruk bir binada göçük meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, Siirt Dumlupınar
Mahallesi 422. sokakta meydana geldi. aşırı yağışlardan dolayı metruk binanın çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen UMKE, 112 acil ekipleri ve itfaiye çalışma başlattı. Yapılan çalışmada göçük altında kimsenin kalmaması büyük bir faciaya önledi.
Aşırı yağışlardan dolayı göçüğün meydana geldiğini söyleyen Dumlupınar Mahalle muhtarı Hüseyin Ayhan
, "Çok yağmur yağdı için bina çürüktü yağmur çok yağınca bu hale geldi. Vatandaşların göçük altında kalmadığı için dua ediyoruz" dedi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
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