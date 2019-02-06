Siirt'te Metruk Binadaki Çökme
42 dakika önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, metruk binada meydana gelen çökme sonucu yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, metruk binada meydana gelen çökme sonucu yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Vali Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
ile Siirt Devlet Hastanesine geldi.
Doğan Mahallesi'nde iki katlı metruk binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yaralanan Mücahit, Ekrem Yıldırım ve Mustafa Sezgin
'in ziyaret eden Atik, çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Vali Atik, çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA
Milli Güreşçi Evin Demirhan Trafik Kazasında Yaralandı
HDP, 4'ü Büyükşehir 8 İlde Adayını Açıkladı
AK Parti'den Macron'un Sözde 'Ermeni Soykırımı' ile İlgili Kararına Sert Tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı