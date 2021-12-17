Siirt'te şüpheli şahsın üstünde eroin çıktı - Son Dakika

Siirt'te şüpheli şahsın üstünde eroin çıktı
SİİRT Siirt'te metruk bir binada üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Dumlupınar Mahallesi 410. Sokak'ta metruk bir binada yapılan aramada M.S. isimli şahsa ait 10 gram eroin ve 3 paket halinde 10 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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