Siirt'te metruk binalar denetlendi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezindeki muhtelif 21 metruk binada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, metruk binalarda aramalar yapıldı. Operasyonların devam edeceği belirtildi.

SİİRT - Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla kent merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan 21 metruk binaya operasyon düzenlendi.

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