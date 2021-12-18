Siirt'te Mevlana konulu etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Siirt 80. Yıl İlkokulu öğrencilerince, Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında "Mevlana Şeb-i Aruz" konulu etkinlik düzenlendi.

İl Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik ney ve kanun dinletisiyle başladı.

Okulun 3-A sınıfı öğrencilerinin tiyatro gösterisi, Mevlana'nın öğütler ve kendisini anlatan şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Programı sorumlusu ve sınıf öğretmeni Cihan Nart, katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Öğrencilere daha küçük yaşlarda Mevlana'yı öğretmeyi amaçladıklarını belirten Nart, şöyle konuştu:

"Tüm velilerden hayatta en büyük hazinemiz olan çocuklara destek olmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın hayata bakış açılarını olumlu yönde değiştirmelerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak için de böyle bir imkan sağladık. Bilhassa Mevlana gibi büyük bir değeri bilmeleri ve onun öğütleriyle yaşamalarını istedik. Bu da bizim en büyük zenginliğimizdir. "

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve aileler katıldı.