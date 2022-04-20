Siirt'te mevzuata uygun zirai ilaç satmayan işletmelere 51 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
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Siirt'te mevzuata uygun zirai ilaç satmayan işletmelere 51 bin lira para cezası kesildi

20.04.2022 15:23
Siirt'te mevzuata uygun zirai ilaç satmayan işletmelere 51 bin lira para cezası kesildi

Siirt kent merkezinde 16 adet bitki koruma ürün bayisi denetlendi.

Siirt kent merkezinde 16 adet bitki koruma ürün bayisi denetlendi. 2021 yılında 62, 2022 yılında ise 34 denetimin yapıldığı, yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan satış yapan bayilere 51 bin lira para cezası uygulandı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre sağlıklı ve kalıntısız tarım ürünleri tüketmesini sağlamak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak amacı ile il ve ilçelerde bulunan tüm bitki koruma ürünü satan bayiler mevzuat çerçevesinde denetlendi. Ekipler, kaçak satışların ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin sahte ürünlerin satışının engellenmesi amaçlandığı belirtildi. Bu bağlamda 2021 yılı içerisinde 62 denetim, 2022 yılı içerisinde ise 34 denetim yapılmış olup denetimler devam etmekte olduğu bildirildi. Yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan satış yapan bayilere 51 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri, piyasada son tüketim tarihi geçmiş, sahte olma ihtimali olan bitki koruma ilaçlarına rastlanılması durumunda tarım ve orman il, ilçe müdürlüklerine ve kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması büyük önem arz etmekte olduğunu duyurdu. - SİİRT

Siirt'te mevzuata uygun zirai ilaç satmayan işletmelere 51 bin lira para cezası kesildi

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Para Cezası, Tarım, Bitki, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te mevzuata uygun zirai ilaç satmayan işletmelere 51 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te mevzuata uygun zirai ilaç satmayan işletmelere 51 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
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