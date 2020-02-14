Siirt'te meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt'te meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinde kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan- Kozluk arasında bulunan Çayhanı köyü mevki'inde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AL 738 plakalı meyve yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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