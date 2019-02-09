Son Dakika Haberleri: Siirt'te Mezarlıklarda Parke Serim Çalışması Başlatıldı

Siirt'te Mezarlıklarda Parke Serim Çalışması Başlatıldı

1 saat önce

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından modernizasyon çalışmalar kapsamında, mezarlıklarda parke taşı serim çalışması başlatıldı.

Siirt'te Mezarlıklarda Parke Serim Çalışması Başlatıldı, System.String[]
Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından modernizasyon çalışmalar kapsamında, mezarlıklarda parke taşı serim çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların il genelinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada "Kent genelinde mezarlıklarda başlatmış olduğumuz parke taşı serim çalışmalarına ilk olarak Zevye mezarlığında başladık. Yapılan tüm çalışmaları özen göstererek yapıyoruz. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha rahat yapmaları için kent merkezinde bulunan bütün mezarlıklarda çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz" denildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Güncel
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