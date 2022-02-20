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Siirt'te Millet Bahçesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Siirt'te Millet Bahçesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

20.02.2022 19:41

Siirt'te Millet Bahçesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi Açılışını 4 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Siirt Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Siirt'te Millet Bahçesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

SİİRT - Açılışını 4 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Siirt Millet Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen Siirtli vatandaşlar Millet Bahçesine akın etti.

Güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Siirtli vatandaşlar Siirt Millet Bahçesi'ne gelerek güzel vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar, yeşil alanda temiz hava alırken bazıları bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar ise güneşli havanın keyfini çıkardı. Millet Bahçesi açıldığı ilk günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edilen, Siirt Belediyesi ve İl Özel İdare tarafından desteklenen 27 dönüm arsa üzerinde kurulan yüzde 80'ni yeşil alana sahip Siirt Millet Bahçesi'nde, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelyalar, oturma bankları ve yeşil alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam alanı olarak halka hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Siirt'te Millet Bahçesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Siirt'te Millet Bahçesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Siirt'te Millet Bahçesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Aralık, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te Millet Bahçesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika


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