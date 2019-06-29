Son Dakika Haberleri: Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

6 dakika önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde arkasına beton karma makinesi bağlı minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde arkasına beton karma makinesi bağlı minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Kızılçınar (45) yönetimindeki arkasına beton karma makinesi bağlı 47 PR 764 plakalı minibüs, Kurtalan- Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kızılçınar ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kızılçınar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:17 Kaynak: AA
Kurtalan, Siirt, Güncel
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