Son Dakika Haberleri: Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

Siirt'te minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Siirt'te minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Nazım A. yönetimindeki 56 KA 176 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Nazım A. ile Yusuf A. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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