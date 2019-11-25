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Siirt'te minibüs hırsızlığı kamerada

7 saat önce

Siirt'te park halindeki minibüsün çalınması kameralara yansıdı.

Siirt'te minibüs hırsızlığı kamerada, System.String[]

Siirt'te park halindeki minibüsün çalınması kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı Yeni Mahelle Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. Mesut Eşin'e ait iş yerinin önünde park halindeki minibüsü hırsız tarafından çalındı. Sabah iş yerine gelen Eşin, iş yerinin kapısının zorlanarak açıldığını ve minibüsün anahtarının yerinde olmadığını fark etti. Minibüsünü kontrol etmeye gittiğinde yerinde olmadığını fark eden Eşin, polis ekiplerine haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın arabaya yanaştığı görülüyor. Etrafa göz atan hırsızın park halindeki aracın kapsını açtığı görülüyor. Aracın içerisine 2 kadın bir çocuğun da bindiği minibüsü 2 dakika içerisinde çalıştıran hırsız kayıplara karışıyor.


Hırsızın rahatlığı görenleri hayrete düşürürken polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - SİİRT

Polis, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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