Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesi Bingöl köyü mevkiinde meydana geldi. Sabri K. (53) yönetimindeki 06 BY 6524 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Sürücü Sabri K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT