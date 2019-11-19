Son Dakika Haberleri: Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı
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Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Sarsılmaz idaresindeki 72 EN 059 plakalı minibüs, Ormanbağı köyünden Baykan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Kazada, sürücü Sarsılmaz, Ebubekir ve Cahit Sarsılmaz ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Durumu ağır olan Ebubekir ve Cahit Sarsılmaz buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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