Son Dakika Haberleri: Siirt'te mısır akbabası bulundu
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Siirt'te mısır akbabası bulundu

1 saat önce

Siirt'te kuş türleri arasında nesli tehlike altında olan mısır akbabası bulundu.

Siirt'te mısır akbabası bulundu, System.String[]

Siirt'te kuş türleri arasında nesli tehlike altında olan mısır akbabası bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, yol güvenliği esnasında yol kenarında kuş sürüsüyle karşılaştı.


Yapılan araştırmada kanadından yaralı olduğu tespit edilen ve kuş türleri arasında nesli tehlike altında olduğu belirtilen mısır akbabası bulundu.

Ekipler, kanadından yaralı olan akbabayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.


Yaralı akbaba tedavisinin ardından Van Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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