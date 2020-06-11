Siirt'te motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika

Siirt'te motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

SİİRT'te, motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT'te, motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki motosiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarından yaptıkları takiple 2 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, ele geçirilen 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyedeki mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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