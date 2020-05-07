Siirt'te motosikleti çalınan vatandaş, 'elim ayağım' dediği aracının bulunmasını istiyor - Son Dakika

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Siirt'te motosikleti çalınan vatandaş, 'elim ayağım' dediği aracının bulunmasını istiyor
6 saat önce
Siirt'te gazetecilik yapan Murat Orhan'a ait park halindeki motosiklet, evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Siirt'te gazetecilik yapan Murat Orhan'a ait park halindeki motosiklet, evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Orhan, güvenlik güçlerine seslenerek 'elim ayağım' dediği motosikletinin bulunmasını istedi.
Merkeze bağlı Algül Mahallesi 1127. sokakta gazetecilik yapan Murat Orhan'a ait park halindeki 56 BA 794 plakalı motosiklet, 17 gün önce kimliği belirsiz kişilerce gece geç saatlerde evinin önünden çalındı. Sabah uyandığında park ettiği motosikleti göremeyen Orhan, durumu hemen emniyet birimlerine haber verdi. Çalınan 8 bin liralık motosikletinin bulunmasının istediğini belirten Orhan, "20 Nisan Pazar gecesi motorum bahçemin kapısının önünden çalındı. Sabah işe gitmek için uyandığımda motorumun yerinde olmadığını gördüm. Bu şekilde bende 155'i aradım onun ardından da karakola gidip bilgi verdim. Şuana kadar motorumun üzerinden 2 hafta geçti. Ama halen motorum bulunmuş değil. Motorumun şuanda ki değeri 8 bin lira civarında. Motor benim elim ayağım hükmünde şuan da motorum olmadığı için büyük bir zorluk çekiyorum ve maddi imkanım olmadığı içinde tekrar motor alabilecek güce sahip değilim. Benim buradan tek isteğim emniyet yetkililerinin bir an önce motorumun bulunması" dedi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:13 Kaynak: İHA
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