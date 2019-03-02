Son Dakika Haberleri: Siirt'te Muhtar Adayları Arasında Kavga

Siirt'te Muhtar Adayları Arasında Kavga

1 saat önce

Siirt'te bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan muhtar adayı tedaviye alındı.

Siirt'te bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan muhtar adayı tedaviye alındı.

Şirvan ilçesi Yamaçlı köyü muhtar adaylığı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Şefik Erdoğan ile rakip aday E.E. ve beraberindekiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan Erdoğan, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhtar adayı E.E. ile yakınları Y.E. ve Z.E. gözaltına alındı.

Tedavisi süren Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin saldırısına uğradığını belirterek, vatandaşların yardımıyla kurtulduğunu, şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Güncel
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