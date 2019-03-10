Son Dakika Haberleri: Siirt'te Muhtar Adayları Arasında Kavga: 5 Yaralı

Siirt'te Muhtar Adayları Arasında Kavga: 5 Yaralı

13 dakika önce

Siirt'te, muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Siirt'te Muhtar Adayları Arasında Kavga: 5 Yaralı, System.String[]
Siirt'te, muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Demirkuyu köyünün muhtarı olan ve yeniden adaylığını koyan S.İ. ile diğer muhtar adayı İ.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya adayların akrabaları da karıştı.

Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay jandarmanın müdahalesi sonucu yatıştırıldı.

Kavgada yaralanan 5 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayların büyümemesi için köyde güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, Güncel
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