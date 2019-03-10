Siirt'te Muhtar Adayları Arasında Kavga: 5 Yaralı
13 dakika önce
Siirt'te, muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Siirt
'te, muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtalan
ilçesine bağlı Demirkuyu köyünün muhtarı olan ve yeniden adaylığını koyan S.İ. ile diğer muhtar adayı İ.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya adayların akrabaları da karıştı.
Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay jandarmanın müdahalesi sonucu yatıştırıldı.
Kavgada yaralanan 5 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Jandarma
ekipleri olayların büyümemesi için köyde güvenlik önlemi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: AA
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