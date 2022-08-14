64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi

14.08.2022 13:02
64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan ve 64 gün sonra ölü olarak bulunan hemşire Eyyüp Güneş (21), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan ve 64 gün sonra ölü olarak bulunan hemşire Eyyüp Güneş (21), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Haziran'da, Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Güneş, arama çalışmalarının 64'üncü gününde, ölü olarak bulundu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Güneş'in cansız bedeni ailesine teslim edildi. Dün gece Şeyh Musa Camisi'ne getirilen Güneş'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan ve cesedi bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı Müküs Çayı'nda 2 ay önce kaybolan ve cesedi bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı Siirt'te Kaybolan Hemşirenin Cansız Bedenine 64. Günde Ulaşıldı Siirt'te Kaybolan Hemşirenin Cansız Bedenine 64. Günde Ulaşıldı
Kaynak: DHA

Pervari, Siirt, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 19:10:45. #1.11#
SON DAKİKA: 64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement