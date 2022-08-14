64 gün sonra ölü bulunan Eyüp hemşire, gözyaşlarıyla toprağa verildi

SİİRT'te Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak istediği sırada akıntıya kapılarak kaybolan ve 64 gün sonra ölü olarak bulunan hemşire Eyyüp Güneş (21), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 11 Haziran'da, Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Güneş, arama çalışmalarının 64'üncü gününde, ölü olarak bulundu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Güneş'in cansız bedeni ailesine teslim edildi. Dün gece Şeyh Musa Camisi'ne getirilen Güneş'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.